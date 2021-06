Freixo: “me filio ao PSB na terça e vou disputar a eleição”

“Me filio ao PSB na próxima terça e vou ser o candidato (ao governo estadual)”, afirmou o deputado Marcelo Freixo (RJ), que está de saída do Psol edit

Revista Forum - O deputado federal Marcelo Freixo será o candidato do PSB ao governo do Estado do Rio de Janeiro. À Fórum, Freixo revelou que se filia ao PSB na próxima terça (22).

Uma nota que circulou na manhã desta quinta-feira (17) e que tratava sobre a organização da chapa em tornou de Marcelo Freixo colocou a possibilidade do deputado não estar na disputa, o que negado veementemente por Freixo. “Me filio ao PSB na próxima terça e vou ser o candidato (ao governo estadual)”, disse (leia a íntegra na Revista Forum).

