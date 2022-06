Freixo promete resgatar bandeira de Brizola em dia de lançamento do comitê Brizolula

"Nós vamos resgatar os CIEPs no RJ, com ensino em tempo integral, reforço escolar e merenda de qualidade para a garotada se desenvolver", escreveu Marcelo Freixo nas redes sociais edit

247 - O deputado e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) afirmou que irá resgatar os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), proposta histórica da área de educação do líder trabalhista Leonel Brizola, caso seja eleito no pleito de outubro.

“Nós vamos resgatar os CIEPs no RJ, com ensino em tempo integral, reforço escolar e merenda de qualidade para a garotada se desenvolver. As mães e os pais poderão ir para o trabalho sabendo que os filhos estarão num lugar seguro, aprendendo e se preparando para o futuro”, escreveu Freixo no Twitter.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6), mesmo dia em que será criado o comitê batizado de “BrizoLula” por parte do diretório fluminense do PT, que visa reunir os brizolistas históricos que apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Veja a proposta de Marcelo Freixo.

A criação do comitê não foi bem recebida pela cúpula do PDT, que tem o ex-ministro Ciro Gomes e Rodrigo Neves como pré-candidatos a presidente e ao governo do Rio, respectivamente. "É pura provocação, sem nenhuma legitimidade", disse o presidente do PDT, Carlos Lupi, sobre a criação do comitê.

