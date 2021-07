Freixo sobre Carlos Bolsonaro: "aprendeu com o pai a ser vagabundo e sanguessuga de dinheiro público"

Em sua página nas redes sociais, o deputado Marcelo Freixo comentou a informação de que o vereador Carlos Bolsonaro compareceu mais ao Palácio do Planalto do que à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro edit

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) comentou em sua página nas redes sociais reportagem que aponta que o vereador e filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), compareceu mais ao Palácio do Planalto do que à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Em 2021, Carlos Bolsonaro esteve 17 vezes em Brasília e apareceu somente 10 vezes no plenário da Câmara de vereadores. Por conta da pandemia, as sessões têm acontecido de forma híbrida, ou seja, os vereadores podem optar pela presença remota ou presencial na Câmara. Mesmo defendendo que as pessoas saiam de casa para trabalhar, Carlos opta pelo trabalho remoto. O vereador entra na sessão online e fica com microfone e câmera desligados.

“Carluxo aprendeu com o pai a ser vagabundo e sanguessuga de dinheiro público”, escreveu Freixo.

