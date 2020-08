Frente fria irá despencar temperaturas em SP, mas não terá neve, como divulgado nas redes

247 - São Paulo irá passar por uma intensa frente fria que se aloja no estado a partir desta quinta-feira (20). No entanto, o portal Climatempo ressaltou que não há possibilidade de nevar no estado, como divulgado anteriormente na mídia.

A frente fria trará massa de ar frio de origem polar mais forte do ano e este ar gelado chega a São Paulo na quinta-feira. Vai Esfriará muito em todas as regiões paulistas, mas não há condições para nevar em nenhuma região do estado. A chance de nevar é alta só no Sul do Brasil

Entre a tarde do da quarta, 19, e a tarde de quinta-feira, 20 de agosto, a temperatura deve baixar até cerca de 10°C na capital paulista.

