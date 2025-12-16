Frente fria provoca temporais e espalha instabilidade pelo Brasil; confira as regiões mais afetadas

247 - O avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste deve provocar temporais e chuva volumosa em diversas regiões do país a partir desta terça-feira (16). São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os estados mais afetados, com previsão de acumulados elevados e risco de transtornos, segundo dados divulgados inicialmente pelo g1.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os volumes de chuva podem ultrapassar 100 milímetros por dia entre terça e quarta-feira (17), especialmente em áreas do Sudeste. O órgão alerta para a possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de encostas, principalmente em regiões urbanas e de relevo acidentado.

Segundo a Climatempo, a chuva chega primeiro a São Paulo e ganha força ao longo da terça-feira, com maior intensidade na faixa leste do estado, incluindo a capital e o litoral. “O sistema frontal deve provocar chuva expressiva, especialmente na faixa leste paulista, com destaque para o litoral”, detalha Vitor Takao Suganuma, da Climatempo.

A previsão indica que a instabilidade persiste durante a madrugada de quarta-feira, mas perde intensidade ao longo do dia, com a chegada de uma massa de ar polar que deve provocar leve queda nas temperaturas em território paulista.

No Rio de Janeiro, o sistema avança entre terça e quarta-feira, deixando o tempo instável em todas as regiões do estado. “Há previsão de chuva expressiva, com potencial para alagamentos e deslizamentos de terra, especialmente na Região Serrana”, afirma a Climatempo. As áreas de encosta são consideradas as mais vulneráveis aos impactos do mau tempo.

Além de São Paulo e Rio, o risco de temporais se estende para Minas Gerais, sobretudo no sul do estado e na Zona da Mata. Nessas áreas, a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, aumentando o risco de danos.

Chuvas se espalham pelo país

A frente fria não se limita ao Sudeste. O sistema também deve canalizar a umidade da Amazônia, formando um corredor de instabilidade que favorece a ocorrência de chuva em partes do Norte e do Centro-Oeste.

Segundo o Inmet, ao menos 17 estados e o Distrito Federal podem registrar chuvas intensas ou tempestades nesta terça-feira. Estão na lista: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, sul do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, Tocantins, extremo oeste do Piauí, sul do Pará, Rondônia, Amazonas e Amapá.

Nessas regiões, os volumes previstos variam entre 50 e 100 milímetros, com possibilidade de ventos fortes, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Nordeste deve ter tempo firme e calor

Enquanto grande parte do país enfrenta instabilidade, o Nordeste tende a registrar tempo firme no início da semana. Há previsão apenas de pancadas isoladas no oeste e sudoeste da Bahia, no sul do Maranhão, em áreas do Piauí, no sul do Ceará, no oeste da Paraíba e no extremo norte de Pernambuco.

O calor deve predominar, com expectativa de baixa umidade relativa do ar, especialmente no interior da região, onde os índices podem ficar abaixo de 30%. Diante desse cenário, especialistas recomendam reforçar a hidratação e evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia.