Frota: Bebianno se foi e com ele muitas verdades. Hoje vai ter festa no Palácio

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que também deixou de ser aliado da família Bolsonaro, comentou, no Twitter, a morte de Gustavo Bebianno, nesta manhã de sábado (14).

Para Frota, Bebianno vai ser enterrado com muitas informações importantes sobre a família e aliados de Jair Bolsonaro: “Bebianno se foi e com ele muitas verdades”.

O deputado do PSDB sugere em seguida que membros do governo poderão comemorar agora a morte do ex-ministro, que muito sabia sobre o clã: “para uns e outros hoje vai ter festa no Palácio. Para amigos e família a saudade”.

