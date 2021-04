“Fui embora, não quero me infectar”: pontos de testes de Covid para professores de SP têm filas gigantes e aglomeração

Revista Fórum - Professores e comunidade escolar como um todo estão denunciando, nesta segunda-feira (5), filas gigantescas, aglomerações e falta de organização no primeiro dia de testagem de Covid-19 de trabalhadores da rede pública municipal de Educação de São Paulo (SP).

A testagem, que está sendo realizada em Centros Educacionais Unificados (CEUs), foi determinada pela prefeitura da capital paulista, comandada por Bruno Covas (PSDB), e deve ocorrer ao longo de toda essa semana para que os profissionais da educação retornem às escolas, já que a gestão municipal determinou a volta presencial das aulas no próximo dia 12, justamente no momento mais agudo da pandemia do coronavírus.

Pelas redes sociais, os trabalhadores da educação têm denunciado a falta de organização nas testagens. Há relatos de que, para além das aglomerações que estão sendo observadas, alguns CEUs teriam suspendido os testes na parte da tarde por falta de insumos.

Em alguns locais já foi relatado inclusive a falta de insumos para continuar as testagens na data de hoje!

Também recebemos relatos de DREs enviando email dizendo que a testagem é obrigatória e pedindo justificativa pelo email institucional do servidor sobre possíveis ausências+ pic.twitter.com/4Mva1LddJ6 — Professor Toninho Vespoli (@ToninhoVespoli) April 5, 2021

