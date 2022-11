Funcionária da Renner acusa injustamente mulher negra de roubar roupas em loja no Rio e é demitida (vídeo)

Apoie o 247

247 - Clientes da Renner situada no Shopping Madureira, na zona norte do Rio, filmaram o momento no qual uma mulher negra foi abordada no provador por uma funcionária da loja, neste sábado. No vídeo, a vítima aparece indignada após a equipe do estabelecimento pedir para ela mostrar o que havia em sua bolsa e sugerir que a mulher tinha furtado um casaco. As informações são do jornal O Globo.

O caso repercutiu nas redes sociais na manhã deste domingo. Procurada pela reportagem, a empresa classificou o episódio como "inaceitável" e informou que a funcionária que fez a abordagem "já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia".

