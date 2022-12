Funcionária idosa de supermercado urina nas calças após ser proibida de ir ao banheiro: "uma humilhação" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma funcionária de 69 anos de um supermercado da rede Assaí Atacadista na Barra de Tijuca, bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ) urinou nas calças e no chão após ser proibida por fiscais da loja de ir ao banheiro. O caso aconteceu no início do dezembro, mas vídeo que mostra a trabalhadora denunciando a situação repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (14). A declaração dela foi publicada pelo portal G1.

"O que que aconteceu? Que o xixi saiu todinho", contou a funcionária. "Me 'mijei' todinha, pode olhar. Filma aqui. Pode filmar aqui o chão, para ver. Falta de consideração com o funcionário", disse. "É uma humilhação. A pessoa não ter o direito de fazer uma necessidade básica do corpo? Eu adoro o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. Mas o que tá acontecendo lá é que tá tendo uma pressão muito grande e a gente não tá conseguindo paz no trabalho".

A mulher denunciou o caso à ouvidoria da rede de supermercado e o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro investiga a denúncia.

Em nota, o Assaí Atacadista afirmou que "investiga o caso para tomar providências". De acordo com a rede, todas as lojas trabalham com equipes de escala, para permitir o revezamento entre os funcionários e, como consequência, deixá-los fazer atividades como ir ao banheiro.

