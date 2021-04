Funcionário morto em acidente no Carrefour estava em desvio de função, diz família

247 - O operador de loja Matheus Silva, de 20 anos, que morreu no último domingo (25) enquanto trabalhava no hipermercado Carrefour no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, estava em desvio de função no momento do acidente com uma empilhadeira, diz sua família. As informações são do UOL.

De acordo com a reportagem, parentes do jovem dizem que ele não era habilitado para conduzir o veículo que causou o acidente. A empilhadeira que ele pilotava caiu em cima do seu corpo e Matheus morreu no local.

A reportagem ainda traz mensagens recebidas por familiares de Matheus de colegas de trabalho dele contando tê-lo visto pilotando a empilhadeira em outras oportunidades. “Não foi a primeira vez que ele pegou a empilhadeira, tanto ele, como vários funcionários”, diz o colega não identificado.

Em nota, o Carrefour confirmou que ele “trabalhava como operador de loja e não tinha em seu escopo de trabalho a operação de empilhadeira”.

