Funcionários de frigorífico de Betim denunciam que foram coagidos a fazer propaganda pró-Bolsonaro e ouvir ataques contra Lula

247 - Funcionários do frigorífico Serradão, em Betim, na Grande BH, denunciam que foram vítimas de assédio eleitoral em evento nas dependências da empresa, ocorrido na última quinta-feira (20). A reportagem é do portal G1.

Eles dizem que, na ocasião, foram obrigados a usar blusa amarela com slogan e número do candidato Jair Bolsonaro (PL), ouviram ataques contra Lula (PT) e que patrões prometeram um pernil para cada um caso o atual presidente seja reeleito.

De acordo com relatos de funcionários que não querem se identificar, todos foram convocados para uma reunião no pátio da empresa, quando os proprietários do frigorífico, Sílvio da Silveira e Marcos Luiz da Silveira, pousaram de helicóptero no heliponto localizado acima do escritório administrativo da firma, acompanhados do deputado federal Mauro Lopes (PP-MG).

Em seguida, os empregados foram obrigados a colocar uma camisa amarela com número e slogan de Jair Bolsonaro por cima do uniforme e ouviram discursos a favor do voto no atual presidente e ataques contra Lula, proferidos principalmente pelo deputado bolsonarista Mauro Lopes.

Em um vídeo gravados por um funcionário, o deputado ainda atribui as mortes dos ex-prefeitos de Campinas (SP) e Santo André (SP), Toninho do PT e Celso Daniel (PT), a outros petistas por causa de conflitos de interesses - o que não condiz com as investigações oficiais conduzidas pela Polícia Civil do estado.

Os funcionários denunciam, ainda, que a ordem para colocar a camisa amarela contraria as normas da vigilância sanitária, uma vez que parte da área onde acontecia o evento era de manuseio de alimentos. Nos vídeos, muitas pessoas usavam toucas, capacetes e outros equipamentos de segurança.

