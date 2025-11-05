Fundação Casa de Rui Barbosa divulga agraciados com a Medalha Rui Barbosa de 2025

247 - A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), instituição vinculada ao Ministério da Cultura, anuncia as pessoas agraciadas com a Medalha Rui Barbosa de 2025, distinção honorífica concedida a personalidades e instituições que se destacaram para o fortalecimento da cultura brasileira, contribuindo para a preservação da memória, para a pesquisa e para a difusão do conhecimento. A cerimônia de entrega será realizada no dia 7 de novembro, na sede da Fundação, em Botafogo, a partir das 14 horas.

Instituída em 1949 e concedida anualmente desde então, a Medalha Rui Barbosa reconhece trajetórias que expressam os valores que orientam a atuação da Casa e sua missão: a ética pública, o pensamento crítico e o compromisso com a cultura como dimensão essencial da vida democrática.

Segundo a ministra da Cultura, Margareth Menezes, "com a Medalha Rui Barbosa, a Fundação cumpre seu papel histórico de preservar e inspirar o Brasil que pensa, sente e constrói o futuro com consciência e diversidade. Essa honraria é uma forma de celebrar o valor da cultura como pilar da democracia e da cidadania, de reafirmar que a cultura é também um campo de pensamento e liberdade”, afirmou.

O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, destacou que, na edição deste ano, a homenagem reconhece pessoas e instituições cuja atuação reflete o compromisso com a cultura, a democracia, a diversidade das expressões culturais e a memória histórica do País.

“A Medalha Rui Barbosa é mais do que uma homenagem. É o reconhecimento de trajetórias que fazem da cultura um campo de transformação social, de fortalecimento da democracia e de construção de futuro. A cultura é onde o país se pensa, se reconhece e se reinventa”, afirmou.

“Este ano escolhemos homenagear pessoas e instituições cujos compromissos com a questão democráticas e vínculos com matrizes que compõem a diversidade cultural brasileira contribuem para reafirmar a missão pública da Fundação Casa de Rui Barbosa de promover o conhecimento, a liberdade, a pluralidade e a memória como bases de uma sociedade mais justa e democrática”.

Entre os agraciados de 2025 estão representantes do poder público, da academia, das artes, de movimentos sociais e de instituições culturais. Sendo eles:

Alexandre de Moraes (Ministro do Supremo Tribunal Federal)

Associação Juízes e Juízas pela Democracia (Associação de magistrados em defesa da democracia e dos direitos humanos)

Campanha Sem Memória Não Há Democracia

(Coletivo da sociedade civil em defesa da memória, verdade e justiça, que luta pela criação do Centro de Memória e Direitos Humanos na sede do antigo DOPS, promovendo ações como a mostra Rua da Relação 40)

Chico Alencar (Deputado Federal)

Daiara Tukano (Artista, pesquisadora e liderança indígena do povo Tukano)

Daniel Soranz (Deputado Federal)

Frei Betto (Frade dominicano e escritor)

Instituto Cultural da Feira de São Cristóvão (Instituição dedicada à promoção da cultura nordestina)

João Jorge Rodrigues (Presidente da Fundação Cultural Palmares)

José Dirceu (Advogado e ex-ministro-chefe da Casa Civil)

Lúcia Lippi (Professora Emérita do CPDOC/FGV e Membro do Conselho Consultivo da FCRB)

Mestre Paulão Kikongo (Mestre de capoeira, pesquisador em memória social e patrimônio cultural; presidente da Associação de Capoeira Kilombarte)

Além dessas personalidades, entre os agraciados com a Medalha Rui Barbosa estão trabalhadores e trabalhadoras da própria Fundação Casa de Rui Barbosa, reconhecidos pela dedicação e contribuição às atividades institucionais:

Ana Lígia Medeiros — servidora da Divisão de Pós-Graduação (PPGMA)

Cleidimar Maria Rodrigues — secretária do Centro de Gestão

Diego do Nascimento Rocha — servidor do Centro de Gestão

Isabela Ramos de Oliveira — assistente do Gabinete da Presidência

Jumara Florêncio de Sousa — secretária do Gabinete da Presidência

Letícia Krauss Provenzano — servidora do Centro de Memória e Informação

Pablo Aurélio da Conceição — terceirizado do setor de Manutenção

Priscila Soares Vaisman — servidora do Serviço de Arquivo Histórico e Institucional

Vivian Paccico — servidora do Serviço de Preservação

Vinícius Amaral dos Santos de Lima — bombeiro civil

A cerimônia também contará com homenagem à deputada federal Jandira Feghali, reconhecida por sua trajetória de compromisso com a cultura, a democracia e a defesa das instituições públicas, especialmente por sua atuação em prol das políticas culturais brasileiras.

A entrega da Medalha Rui Barbosa representa um momento de celebração e reconhecimento público de pessoas e organizações que contribuem para a cultura brasileira, os valores democráticos e o legado de Rui Barbosa.