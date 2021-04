Fundador do Twitter doa R$ 1 milhão à campanha de doação de alimentos do Voz das Comunidades

ONG do Rio, fundada por Rene Silva, deve usar o dinheiro na distribuição de cestas básicas em 25 favelas cariocas. Serão 10 mil cestas no total durante os meses de abril e maio edit

247 - A ONG Voz das Comunidades, que tem mobilizado uma corrente solidária pela doação de alimentos a famíias vulneráveis no Rio de Janeiro, recebeu uma doação de R$ 1 milhão da Start Small, uma organização filantrópica criada pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do Globo, o dinheiro vai servir para a distribuição de cestas básicas em 25 favelas do Rio. Serão 10 mil cestas no total durante os meses de abril e maio.

O fundador da Voz das Comunidades, Rene Silva, agradeceu a doação pelas redes sociais.

Tô tão feliz que nem sei o que dizer.... Apenas agradecer muito ao @jack e toda sua equipe do fundo #startsmall pic.twitter.com/rAxsy5NzrR — Rene Silva (@eurenesilva) April 20, 2021

Jack Dorsey planeja doar US$ 1 bilhão de seu patrimônio para ações filantrópicas.

