Furdunço na extrema direita: Mamaefalei e Carteiro Reaça quase se agridem (vídeo)

Deputados estaduais paulistas do campo ultrarreacionário estiveram perto das vias de fato no plenário da Alesp por conta do passaporte sanitário edit

Apoie o 247

ICL

Fórum - O tempo fechou na noite de quinta-feira (16) no ninho reacionário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Por conta da sessão que discutia a proibição do passaporte sanitário no estado, Arthur do Val (Patriotas), conhecido como Mamaefalei, um ex-bolsonarista que ganhou notoriedade na internet fazendo provocações infantis em manifestações da esquerda, e Gil Diniz (PSL), que gosta de ser referido como Carteiro Reaça, um fiel admirador e bajulador do presidente radical, quase saíram no braço no plenário da casa.

Mamaefalei, que assume posição favorável às vacinas, foi filmar as galerias da Alesp onde uma horda de negacionistas seguidores de Jair Bolsonaro protestava de forma barulhenta, segurando cartazes. O deputado que se afastou da família presidencial diz no início das imagens que é “um orgulho esse pessoal não gostar dele”, enquanto é xingado pelos negacionistas. No entanto, o tal Carteiro Reaça não gostou do enfrentamento à sua plateia de eleitores e tentou tomar o celular da mão de Arthur do Val.

Mamãe Falei acusa Gil Diniz de agressão na Alesp e promete acionar Conselho de Ética https://t.co/0N1fLpuIpl @arthurmoledoval @carteiroreaca pic.twitter.com/mhZFZYPT7H PUBLICIDADE December 17, 2021

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE