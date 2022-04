Furtos e roubos disparam no estado de SP e se aproximam do nível pré-pandemia, diz secretária

Números divulgados pelo governo apontaram que a quantidade de furtos no estado de São Paulo aumentou quase 30% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2021 edit

247 - A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou nesta segunda-feira (25) um levantamento apontando que o estado teve 132.782 furtos no primeiro trimestre do ano, um aumento de 28,5% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 7% em relação a 2020 - a pandemia começou em março daquele ano.

No comparativo com o mesmo período em 2019, antes do início da crise sanitária, houve uma diminuição de 2,7%.

No caso dos roubos foram contabilizados 59.905 casos nos primeiros três meses do ano, alta de 7,4% na comparação com 2021. O valor representou diminuição de 4% em relação aos 62.372 casos de 2019, na pré-pandemia, e de 12% com 2020.

Capital

Na cidade de São Paulo a quantidade de furtos aumentou em 36,7% na comparação com 2021, chegando a 53.200 casos - média de 24 crimes do tipo a cada hora na cidade. Em 2020, foram 58.331 casos, e em 2019, 60.431.

O número de roubos em geral subiu 10% na capital em um ano, chegando em 34.654. Foram 32.996 em 2019, antes da pandemia.

