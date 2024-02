Fux nega pedido de Daniel Silveira para retirar ação penal do STF

Silveira, preso desde fevereiro do ano passado, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

CartaCapital - O ministro do Supremo Tribunal federal Luiz Fux negou um pedido elaborado pela defesa do ex-deputado Daniel Silveira para que a ação penal contra ele, em curso na Suprema Corte, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Os advogados que representam Silveira alegaram que, pelo fato de o ex-deputado não possuir foro por prerrogativa de função, o STF seria incompetente para julgar a ação penal em seu desfavor.

continua após o anúncio

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: