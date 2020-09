Gabinete do ódio vai lançar cinco candidatos de extrema direita na eleição municipal em São Paulo

247 - A chamada filial do gabinete do ódio do Palácio do Planalto, o escritório do deputado Douglas Garcia (PTB, ex-PSL) na Assembleia de São Paulo tem planos para se expandir em novembro com as eleições municipais.

Cinco funcionários, incluindo o chefe de gabinete, vão disputar as eleições. Todos são visados pelo Ministério Pùblico em inquéritos sobre o uso da estrutura da Assembleia Legislativa para atacar adversários pelas redes sociais e para elaborar um dossiê contra supostos membros de grupo antifascista.

A informação é do Painel da Folha de S.Paulo, que ainda ressalta que três ex-assessores vão concorrer a vereador em Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. Por seu turno, Rodrigo Ribeiro (PRTB) disputará a Prefeitura de Araraquara. E o ex-chefe do gabinete, Edson Salomão (PRTB), se lançou à Câmara de São Paulo. Ribeiro e Salomão também foram investigados no inquérito das fake news do STF.

Fundado em 2016 e com 2.200 membros, o grupo vai lançar 26 nomes a vereador em 25 cidades do interior de São Paulo. O deputado Douglas Garcia e seus assessores são membros do Movimento Conservador, de extrema direita e bolsonarista.

Sonaira de Santana (Republicanos), também bolsonarista, pediu exoneração do gabinete de Gil Diniz (PSL) para concorrer a vereadora na capital. Ela foi funcionária de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na Câmara e também está envolvida em ataques a adversários políticos pelas redes sociais.

