Gabriel Monteiro desiste e entrega ao TRE renúncia de candidatura

247 - Cassado pela Câmara Municipal do Rio em 18 de agosto, acusado de assédio moral e sexual por ex-funcionários, Gabriel Monteiro desistiu de ser candidato. Ele entregou ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, neste sábado, 10, a renúncia de sua candidatura a deputado federal.

No fim de agosto, o plenário do TRE reconheceu a inelegibilidade do ex-PM, youtuber e ex-vereador, que também enfrenta acusações de estupro de vulnerável, de filmar relações sexuais com menor de idade e de forjar vídeos em seu canal no YouTube.

No documento entregue ao TRE-RJ, Gabriel Monteiro alega “motivos pessoais” para desistir da candidatura a uma vaga na Câmara dos Deputados.

