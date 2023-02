Gabriel Monteiro é condenado por expor médico com imagem ilegal

Apoie o 247

247 - A juíza Babu Capanema Tancredo condenou o ex-vereador Gabriel Monteiro ao pagamento de R$ 40 mil ao médico Felipe Brito, filmado em seu momento de descanso na UPA do Complexo do Alemão. A informação foi publicado pelo jornalista Anselmo Gois em sua coluna em O Globo.

Gabriel Monteiro também terá que se retratar em suas redes sociais. Segundo a juíza, "plantões não exigem de funcionários exercício escravo de atividade".

Leia um trecho da sentença: "O mero fato de o réu ter filmado o autor na sala de descanso e postado nas redes sociais, por si só, já é suficiente para configurar o dano, até porque não há como se afirmar que o médico estava praticando uma conduta irregular. Aliás, plantões não exigem de funcionários exercício escravo de atividade. É fundamental observar o direito ao descanso e a alimentação, para dizer o mínimo". E acrescentou: "Se o Estado não cumpre sua função de garantir saúde de qualidade, não se pode exigir que seus agentes supram suas falhas. A invasão do setor público pelo réu, escoltado por seguranças (é o que nos pareceu), transformando o ambiente hospitalar em um circo midiático, não merece o aplauso da sociedade.".

A magistrada Babu Capanema Tancredo homologou o projeto de sentença da juíza leiga Ingrid Charpinel Reais.

O ex-vereador se encontra preso por outro motivo. Gabriel Monteiro permanece em uma cela individual, separado dos demais presos, na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, conhecida como Bangu 8, no Complexo de Gericinó. De acordo com o advogado Sandro Figueredo, o isolamento atende a um pedido da defesa do também ex-policial militar, preso acusado de crimes sexuais.

Gabriel aguarda, preso, à primeira audiência em um dos processos respondidos por ele, no qual é acusado de estupro. A sessão está marcada para ocorrer no dia 8 do próximo mês. Na ação, em andamento na 34ª Vara Criminal da capital, Monteiro é acusado de estuprar uma vendedora.

Então PM, Gabriel Monteiro se elegeu na onda bolsonarista de 2018. Em agosto de 2022, ele foi cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, depois de uma CPI que revelou casos de estupro e assédio sexual.

