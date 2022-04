Gabriel Monteiro é condenado por insinuar ato sexual de médico em UPA do Rio de Janeiro

Bolsonarista insinuou que médico estava transando com colega durante o expediente. edit

Fórum - Em meio à denúncias de assédio sexual de ex-funcionários, o vereador Gabriel Monteiro (Sem partido) foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) a indenizar em R$ 20 mil um médico que foi constrangido por ele em um dos vídeos feitos para divulgar em redes sociais.

O vídeo foi filmado durante uma "fiscalização" promovida pelo vereador em setembro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho de Dentro.

Na ocasião, Monteiro foi até a sala de descanso dos funcionários e insinuou que o médido estaria fazendo sexo com uma funcionária durante o horário de trabalho. De forma irônica, o vereador disse que "iria dar um tempo para os dois se vestirem".

À época, a Justiça impediu a divulgação do vídeo pelo vereador, que foi condenado no dia 11 de março em decisão do juiz Mauro Nicolau Junior.

