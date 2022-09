Ganhador da Mega-Sena é assassinado ao sair para fazer caminhada

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem de 55 anos, ganhador de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, morreu nesta quarta-feira (14) em Hortolândia, no interior de São Paulo, depois de ter sido encontrado com sinais de espancamento às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). As informações são do portal G1.

Jonas Lucas Alves Dias chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. O médico da unidade atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

A Polícia Civil apurou que foram realizadas diversas tentativas de saques, uma delas de R$ 3 milhões, durante o período em que a vítima esteve desaparecida. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.