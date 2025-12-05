Gari agredido em assalto tem dentadura furtada e recebe ajuda inesperada em SP

247 - Um gari de 62 anos que havia sido agredido e roubado na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, recebeu ajuda inesperada no dia seguinte ao crime. A história, revelada pelo g1, envolve violência, perda de pertences e um gesto de solidariedade que mudou a semana do trabalhador.Na manhã de quarta-feira (3), Nelson Rodrigues da Silva foi cercado por quatro homens enquanto caminhava para o trabalho. Além dos celulares dele e da esposa, os criminosos levaram também sua dentadura. A prótese caiu após um soco no rosto, foi chutada por um dos ladrões e levada dentro de uma sacola.

“Eles me cercaram, pegaram o meu celular e o da minha esposa. [...] Um me deu um soco na cara. A dentadura, que estava frouxa, voou e eu caí para trás. [...] Era uma dentadura antiga. Nem tinha porque levar”, contou o gari ao g1.Mesmo ferido e abalado, Nelson retornou ao serviço no dia seguinte, participando da remoção de uma árvore no cruzamento da Rua Emanuel Kant com a Avenida 9 de Julho. Foi ali que sua história chamou a atenção da designer de interiores Gabriela Yaroslavsky, que estava no local tentando entender o motivo da derrubada da árvore.

Ela relatou que, ao retornar ao ponto na manhã de quinta-feira (4), ouviu comentários entre os trabalhadores.“A equipe ficou mais perto de mim e eu ouvi um deles falando que o seu Nelson estava banguela. [...] Foi quando ele contou o que houve e aí eu disse: ‘Vou te ajudar’”, relatou Gabriela ao g1.

Um presente antecipado de Natal

Após confirmar com a prefeitura que havia um laudo autorizando a retirada da árvore, Gabriela acionou sua própria dentista. A profissional aceitou atender o trabalhador e, ainda no mesmo dia, a designer levou Nelson ao consultório.

O gari ficou emocionado com o gesto.

“Eu fico sem jeito de receber assim essa ajuda, mas foi um presente de Natal. [...] Vai me ajudar muito mesmo. Era um sonho. Deus ajudou e me deu uma prótese fixa”, disse.

Gabriela explicou sua motivação: “Eu fiquei tão tocada que resolvi pagar uma dentadura nova para ele. Era o mínimo.”

A remoção da árvore

A Subprefeitura de Pinheiros informou que a falsa seringueira retirada pela equipe apresentava "estado fitossanitário comprometido" e sinais de infestação por brocas e cupins. Segundo a pasta, o tronco avançava sobre a calçada e parte da via, além de estar inclinado, oferecendo risco aos pedestres e motoristas.Como compensação ambiental, a prefeitura afirmou que serão plantadas três mudas de árvores nativas na mesma avenida após a conclusão da remoção.