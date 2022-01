Garotinho articula volta a política como deputado e recebe Bolsonaro no Rio

Apoie o 247

Revista Fórum - O ex-governador do Rio Anthony Garotinho (sem partido) articula sua volta à vida política como deputado federal pelo União Brasil, partido que deve ser criado com a fusão de DEM e PSL.

O ex-governador e dois de seus filhos, a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS-RJ) e o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, vão receber na próxima segunda-feira (31) o presidente Jair Bolsonaro (PL), que terá agenda no Norte fluminense.

União Brasil

A família Garotinho aguarda a formalização do União Brasil para se filiar, enquanto acertam as condições das candidaturas com o atual presidente do PSL no estado, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

