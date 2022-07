Garotinho desiste de concorrer ao governo do RJ

A decisão, segundo a assessoria de imprensa do ex-governador, partiu da legenda comandada por Luciano Bivar, o União Brasil edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, do União Brasil, anunciou nesta terça-feira 19 que não concorrerá ao governo fluminense neste ano. A decisão, segundo sua assessoria de imprensa, partiu da legenda comandada por Luciano Bivar.

Horas antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski rejeitou uma ação movida por Garotinho, o que, na prática, mantém a inelegibilidade do político. Ele havia pedido a extensão dos efeitos de uma decisão que anulou uma condenação imposta pela Justiça Eleitoral a Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, ex-vereador de Campos dos Goytacazes (RJ) que foi alvo da Operação Chequinho, assim como Garotinho.

O recurso julgado por Lewandowski era a principal aposta do ex-governador, após pedido feito na sexta-feira. Além disso, na última quinta-feira, Garotinho obteve decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça para suspender a inelegibilidade decorrente de uma condenação por improbidade administrativa, mas viu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio confirmar, horas depois, sentença por compra de votos. Esta condenação mantém a inelegibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Carta Capital .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE