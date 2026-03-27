Gás do Povo amplia alcance e atende 1,19 milhão em SP

247 - A nova etapa de expansão do programa Gás do Povo garantiu, em março, o atendimento de 1.197.708 famílias no estado de São Paulo, com investimento superior a R$ 120 milhões. A informação foi divulgada pelo Governo do Brasil, responsável pela iniciativa que busca ampliar o acesso ao gás de cozinha para a população de baixa renda.

Voltado a famílias em situação de vulnerabilidade, o programa assegura a recarga gratuita do botijão de 13 quilos diretamente em revendas credenciadas, por meio de um sistema digital e simplificado. Em todo o país, a política pública alcançou aproximadamente 15 milhões de famílias neste mês, consolidando-se como uma das maiores ações de promoção ao cozimento limpo no mundo.

Pelas regras do programa, famílias compostas por duas ou três pessoas têm direito a até quatro recargas anuais, o equivalente a um vale a cada três meses. Já aquelas com quatro ou mais integrantes podem receber até seis recargas por ano, com intervalos bimestrais. Em São Paulo, das mais de 1,1 milhão de famílias atendidas em março, cerca de 235,9 mil receberam vales com intervalo de dois meses, enquanto 961,7 mil tiveram acesso ao benefício trimestral. Outro dado relevante é o perfil dos beneficiários: 95% dos lares paulistas atendidos têm mulheres como responsáveis familiares.

A nova fase do programa, iniciada em 23 de março, triplicou o número de beneficiários e passou a atender 9,4 milhões de famílias nesta etapa. A meta do governo federal é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano. Com isso, a iniciativa amplia o acesso à energia limpa e segura e reduz o uso de alternativas como lenha e carvão, frequentemente associadas a riscos à saúde, especialmente entre mulheres e crianças.

No recorte nacional, o investimento total em março ultrapassa R$ 957,2 milhões, alcançando todas as unidades da Federação. A Bahia lidera em volume de recursos, com R$ 129,3 milhões destinados a cerca de 1,2 milhão de famílias. São Paulo aparece em seguida, com mais de R$ 120 milhões para aproximadamente 1,19 milhão de lares. Outros destaques incluem o Pará, com R$ 85,9 milhões para 808 mil famílias; Minas Gerais, com R$ 70,4 milhões para 737 mil famílias; e Pernambuco, com R$ 68,3 milhões para 753 mil lares. Em todos os estados, a predominância de mulheres como responsáveis familiares supera 85%.

A expansão do Gás do Povo ocorreu de forma gradual. A primeira fase, em novembro de 2025, contemplou 1 milhão de famílias em dez capitais. Em janeiro de 2026, o programa foi ampliado para 17 capitais e, posteriormente, alcançou todas as capitais brasileiras. Em etapa seguinte, incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias já atendidas pelo Auxílio Gás dos Brasileiros, ampliando significativamente sua cobertura.

Atualmente, 92% dos lares beneficiados em todo o país são chefiados por mulheres, o que representa cerca de 8,7 milhões de famílias. O dado reforça o papel do programa como instrumento de proteção social e de apoio direto às mulheres em contextos de maior vulnerabilidade.

O modelo adotado pelo programa substitui a transferência direta de recursos financeiros pela entrega do gás, aumentando a efetividade da política pública. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a ampliação do alcance da iniciativa: “Estamos triplicando o número de famílias atendidas”. Ele também ressaltou a integração entre políticas públicas: “O programa combina inclusão social, promoção à saúde, tecnologia e parceria com o setor produtivo para garantir alcance amplo e operação eficiente em todo o território nacional. Ao integrar política social, política energética e coordenação federativa, o Gás do Povo fortalece a atuação do Estado no enfrentamento da pobreza energética, ao mesmo tempo em que estimula a organização do mercado local de revendas e a eficiência na distribuição”.

Já o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, enfatizou o impacto social da iniciativa. “O Gás do Povo representa um avanço importante no combate à pobreza e na garantia de dignidade às famílias brasileiras. É uma política que chega diretamente às mulheres, que são maioria entre as responsáveis pelos lares atendidos. Garantir o acesso gratuito ao gás de cozinha é assegurar condições básicas para que essas famílias vivam melhor”, afirmou.

A ampliação do programa também foi viabilizada por articulação entre o governo federal, distribuidoras e revendedoras de gás. Entre novembro de 2025 e março de 2026, o número de pontos credenciados quadruplicou, garantindo maior capilaridade e acesso ao benefício em todo o território nacional.

Para consultar o direito ao benefício, os cidadãos devem acessar o aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, onde é possível verificar a disponibilidade do vale e localizar revendas credenciadas. Não é necessário comparecer a unidades do CRAS ou postos do Cadastro Único. Alternativamente, beneficiários sem acesso à internet podem utilizar o cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou informar o CPF nas maquininhas das revendas autorizadas.

Para ter acesso ao programa, é necessário que a família tenha ao menos dois integrantes, renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado no Cadastro Único nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar deve estar regular, sem pendências cadastrais. O programa prioriza beneficiários do Bolsa Família.

Ao garantir a recarga gratuita do botijão de gás, o Gás do Povo atua diretamente no combate à pobreza energética, reduzindo o uso de combustíveis poluentes e perigosos, como lenha, carvão e querosene. Além disso, a política fortalece a segurança alimentar e contribui para o desenvolvimento das economias locais.

A iniciativa também integra o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, que organiza ações estruturantes na área, com financiamento diversificado, mecanismos de monitoramento e governança ampliada. A recente transformação do Gás do Povo em lei federal reforça sua consolidação como política pública permanente, aliando proteção social, planejamento energético e desenvolvimento econômico.