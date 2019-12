Gasolina chega a R$ 6 em postos de Angra dos Reis, relatam motoristas

Nos últimos cinco anos, o aumento do preço da gasolina foi de 63,8%. É no Rio de Janeiro que o valor do combustível atinge seu ápice edit

Revista Fórum - Além do preço da carne, a gasolina foi outro produto que também pesou no bolso dos brasileiros nos últimos meses. De acordo com um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP), neste mês, o valor médio do combustível foi de R$ 4,969 no país, mas motoristas de Angra dos Reis, no Rio, relatam que valor já chegou a R$ 6 em alguns postos.

Nos últimos cinco anos, o aumento do preço da gasolina foi de 63,8%. É no Rio de Janeiro, no entanto, que o combustível atinge seu ápice, com valor médio de R$ 4,975. Levantamento foi feito em novembro pela ValeCard, com base nos preços de 20 mil estabelecimentos do país.

