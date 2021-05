Geleião, um dos principais fundadores do PCC, morre após complicações da Covid-19

Um dos principais fundadores da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o presidiário José Márcio Felício, 60, o Geleião, foi internado no centro da cidade de São Paulo após ter o pulmão comprometido em 50% edit

247 - Um dos principais fundadores da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o presidiário José Márcio Felício, 60, o Geleião, morreu na manhã desta segunda-feira (10) por causa da Covid-19, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, na capital paulista. Ele era o último dos fundadores do grupo ainda vivo.

O detento foi internado no centro da capital em 9 de abril após ter o pulmão comprometido em 50%. Felício era hipertenso e estava no sistema prisional havia mais de 40 anos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, até a última sexta-feira (7) 50 presos haviam morrido após complicações da Covid-19. O sistema paulista tem atualmente cerca de 212 mil presos.

