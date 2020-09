Gilmar Mendes salvou José Serra, diz Bernardo Mello Franco

"O ministro determinou o retorno do caso ao Supremo, afirmando que Serra estaria protegido pelo foro privilegiado. Na prática, isso significa que nada acontecerá ao tucano. As suspeitas prescrevem daqui a sete dias", diz o colunista edit

247 – Em sua coluna no Globo, o jornalista Bernardo Mello Franco narra as investigações contra o senador José Serra (PSDB-SP), um dos artífices do golpe de 2016, mas diz que nada acontecerá ao tucano, graças à proteção do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo ele, o Ministério Público terminou de redigir a denúncia quando Gilmar Mendes entrou em campo. "Na semana passada, o ministro determinou o retorno do caso ao Supremo, afirmando que Serra estaria protegido pelo foro privilegiado. Na prática, isso significa que nada acontecerá ao tucano. As suspeitas prescrevem daqui a sete dias", escreve Mello Franco.

"O senador e o magistrado são velhos amigos. Quando o político fez 75 anos, o supremo ministro abriu sua casa para homenageá-lo. Em dezembro, o anfitrião da festa vai soprar a 65ª velinha. Serra deve um jantar a Gilmar", pontua ainda o colunista.

