Gilson Menezes, ex-prefeito de Diadema, morre aos 70 anos

247 - O ex-prefeito de Diadema Gilson Menezes morreu na madrugada deste domingo (23) aos 70 anos. Ele estava internado em São Bento do Sul (SC) à espera de um transplante de rim. A Prefeitura de Diadema confirmou o falecimento e decretou luto oficial de 3 dias na cidade.

Nascido na Bahia, Menezes participou da fundação do PT e foi o primeiro prefeito eleito pelo partido, em 1982. Ele permaneceu no cargo entre 1983 e 1988 e foi novamente eleito em 1997, até 2000.

O ex-presidente Lula prestou solidariedade aos familiares e aos amigos do ex-prefeito. "Gilson Menezes foi um grande homem público brasileiro, metalúrgico, fundador do PT, e o primeiro prefeito eleito pelo Partido dos Trabalhadores em Diadema, iniciando uma sequência de administrações populares que mudaram a cidade", disse ele no Facebook.

"Gilson é parte da geração que mudou o sindicalismo brasileiro, lutou pela redemocratização do país e por gestões públicas voltadas aos mais pobres, a melhoria da saúde e educação pública. Um companheiro que deixa um grande exemplo e uma trajetória de trabalho e dedicação por Diadema e pelo Brasil.

Nesse momento de perda e tristeza, minha solidariedade aos familiares e amigos de Gilson Menezes".