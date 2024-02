Ginásio Olímpico Isabel Salgado será a maior escola do Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (7), a cidade do Rio de Janeiro inaugurou o Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, localizado no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste. O GEO Isabel Salgado é o primeiro estádio olímpico a ser transformado em uma escola pública. A inauguração contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

Com capacidade para atender cerca de mil crianças em turno único, o novo equipamento educacional é considerado o maior da rede municipal de ensino e é um símbolo da retomada do Plano de Legado Esportivo de 2016. O prefeito Eduardo Paes expressou sua satisfação com a realização e destacou o foco no desenvolvimento integral dos alunos, combinando educação e prática esportiva.

O GEO Isabel Salgado recebe esse nome em homenagem a uma das maiores figuras do vôlei mundial e atleta olímpica, Isabel Salgado. A escola oferecerá ensino em tempo integral do primeiro ao nono ano, com uma estrutura que inclui 24 salas de aula, sala multiuso, apoio pedagógico, refeitório, cozinha, vestiários e banheiros, além de instalações esportivas com duas quadras e espaços para judô, lutas, tênis de mesa e ginástica. As obras foram concluídas em 14 meses, transformando a antiga Arena Carioca 3, que sediou competições olímpicas e paralímpicas.

A cerimônia de inauguração foi marcada por momentos emocionantes, incluindo o depoimento dos filhos de Isabel Salgado, Maria Clara, Carol e Pedro, que expressaram orgulho pela homenagem à mãe, que sempre defendeu o esporte como ferramenta de transformação social.

Emocionante o discurso da Maria Clara Salgado, filha da atleta Isabel Salgado. Além de uma grande jogadora, Isabel acreditava no poder transformador da educação e do esporte. pic.twitter.com/MrFuhwNAud — Lula (@LulaOficial) February 7, 2024

Além do GEO Isabel Salgado, a Prefeitura entregou dois Ginásios Educacionais Tecnológicos (GET) em Bangu e Santa Cruz, também construídos a partir da estrutura da Arena do Futuro. Estes fazem parte de um conjunto de quatro escolas que serão implantadas nos bairros de Campo Grande e Rio das Pedras a partir de março, utilizando o conceito de arquitetura nômade para evitar que as instalações olímpicas se tornem "elefantes brancos".

A cerimônia de inauguração também trouxe novidades para o Parque Olímpico, com o anúncio de que a Arena Carioca 2 será transformada em um novo campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) pelo governo federal. Esta iniciativa visa garantir acesso ao ensino técnico e profissional para 1.400 estudantes das comunidades locais, fortalecendo ainda mais o legado educacional e esportivo dos Jogos Olímpicos de 2016.

O Ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância de investir em educação e esporte, ressaltando que países que se destacam nas Olimpíadas são aqueles que priorizam essas áreas desde a base escolar.

