Glauber Braga denuncia terrorismo de Estado para controlar petróleo da Venezuela

247 - O deputado federal Glaubber Braga (PSOL-RJ) manifestou solidariedade ao povo venezuelano e condenou duramente a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, classificando o episódio como um ataque criminoso e uma prática de terrorismo de Estado. As declarações foram feitas pelo parlamentar em vídeo nas redes sociais, no qual ele também cobrou uma reação imediata do governo brasileiro e da comunidade internacional.

De acordo com Glauber Braga, a ofensiva norte-americana teria como objetivo o controle das reservas de petróleo do país vizinho. “Toda solidariedade ao povo venezuelano contra esse ataque criminoso de Donald Trump. Se trata de terrorismo de Estado para controlar as reservas de petróleo”, afirmou o deputado, ao criticar a política externa dos Estados Unidos na América Latina.

O parlamentar alertou ainda para o que considera um risco de escalada das ações norte-americanas na região. “Não nos enganemos, hoje eles atacam a Venezuela, amanhã atacam o Brasil e outro país da América Latina”, declarou. Na mesma linha, ele fez referência direta à situação do presidente venezuelano. “Não nos enganemos, hoje eles sequestram Maduro, amanhã sequestram autoridades brasileiras que resistirem à entrega das terras raras”, disse.

Glauber Braga defendeu que o governo brasileiro se posicione de forma firme e imediata diante do episódio. “É fundamental o governo brasileiro Lula se manifestarem com urgência mobilizando a comunidade internacional contra esse crime”, afirmou, ao cobrar uma atuação diplomática mais incisiva do Brasil.

Por fim, o deputado anunciou que seu mandato irá se engajar em ações de solidariedade ao povo venezuelano em conjunto com movimentos sociais. “O nosso mandato vai estar se mobilizando junto com os movimentos sociais, participando das atividades na rua de solidariedade ao povo venezuelano”, concluiu.

Lula condena ataque dos EUA à Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou na manhã deste sábado sobre os ataques dos Estados Unidos è Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Lula condenou a ação militar e cobrou uma resposta vigorosa da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo", disse Lula, por meio das redes sociais.

"A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação."