Glauber Braga: Moro quer limpar a barra de ser 'capanga da milícia'

"Moro nunca teve dificuldade em ser capanga da milícia; cumpriu com desenvoltura a tarefa de blindar Bolsonaro e seus filhos", afirmou o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou a parcialidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que está deixando o governo Jair Bolsonaro após a exoneração do agora ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo.

"Moro nunca teve dificuldade em ser capanga da milícia; cumpriu com desenvoltura a tarefa de blindar Bolsonaro e seus filhos. A tese de que sai do governo porque não queria cumprir esse papel é uma ótima forma de limpar a barra de quem passa a ser alternativa eleitoral da direita", escreveu o parlamentar no Twitter.

Moro nunca teve dificuldade em ser capanga da milícia; cumpriu com desenvoltura a tarefa de blindar Bolsonaro e seus filhos. A tese de que sai do governo porque não queria cumprir esse papel é uma ótima forma de limpar a barra de quem passa a ser alternativa eleitoral da direita. April 24, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.