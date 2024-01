Gleisi defende apoio à reeleição de Paes, com Anielle Franco ou André Ceciliano para vice

"Para Paes ter o apoio do PT no Rio na eleição municipal, o partido precisa indicar o vice", afirmou a presidente da sigla edit

247 - Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) defende que o partido apoie a reeleição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), nas eleições de 2024. Para isso, salientou Gleisi, o PT deverá ter o direito de indicar o candidato a vice. "Na minha avaliação, para Paes ter o apoio do PT no Rio na eleição municipal, o partido precisa indicar o vice", afirmou a parlamentar a Bela Megale, do jornal O Globo.

Segundo Gleisi, há dois nomes na mesa: Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, que deve se filiar ao PT em fevereiro, e o secretário de Assuntos Federativos do governo Lula (PT), André Ceciliano (PT).

Sobre a opinião do vice-presidente do partido, deputado federal Washington Quaquá, de que a sigla poderia abrir mão de indicar o vice e ainda assim apoiar Paes, focando em reeleger Lula em 2026, Gleisi afirmou que esta posição não é consenso entre os petistas e defendeu que o debate seja feito com Eduardo Paes.

Gleisi classificou como prioritária a eleição no Rio e disse que a vitória de um aliado é importante para construir bases de olho em 2026.

