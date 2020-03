Gleisi expõe casal que a agrediu e será processado

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), mostrou no Facebook o casal que hostilizou a parlamentar no Rio. "Fascismo sem pudor", disse ela. "A foto é válida para a identificação e o processo que irão responder", afirmou. Assista ao vídeo edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), mostrou no Facebook o casal que hostilizou a parlamentar no sábado (29) em um hotel no Rio de Janeiro e afirmou que vai processar as duas pessoas.

"O FASCISMO SEM PUDOR. Este é o casal da tentativa de nos agredir no Rio de Janeiro. Ele deveria contar a verdade sobre o que aconteceu e não se vangloriar de um feito inexistente. Mesmo assim, a foto é válida para a identificação e o processo que irão responder", escreveu a parlamentar no Twitter.

A deputada estava com sua filha e com o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ). Segundo o vídeo postado nas redes sociais da parlamentar, algumas pessoas gritam "vai para Cuba". "Você vai para o inferno", respondeu ela.