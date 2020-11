'Globo criou clima de guerra que elegeu um doido', diz Marcelo Oliveira (PT), eleito em Mauá

247 - Eleito para comandar a Prefeitura de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, Marcelo Oliveira (PT) afirmou que Jair Bolsonaro só conseguiu se eleger em 2018 por conta de um "clima de guerra" criado pela mídia tradicional. "A Globo sempre trabalhou […] por isso criaram o Bolsonaro. Nós tínhamos [em Mauá] uma direita mais branda e tinha aqueles mais revoltados", disse o petista à Revista Forum.

"Com o trabalho que foi feito com a mídia, eles começaram a ter a coragem de aparecer. Por isso elegeram o Bolsonaro. Na nossa avaliação, era para eleger outro, o Alckmin, ou iam colocar o Luciano Huck para ser candidato. Foi tanta porrada que criou um clima de guerra e elegeu um doido", complementou Oliveira. Ele atingiu 50% dos votos, contra 49% de Átila Jacomussi (PSB) no segundo turno.

Leia a íntegra na Revista Forum

O conhecimento liberta. Saiba mais