Globo pressiona Fachin a rejeitar delação de Sergio Cabral

247 – O jornal O Globo, que foi um dos veículos que sempre se colocou em defesa da Lava Jato, desta vez decidiu se manifestar contra uma delação premiada, a do ex-governador Sergio Cabral, que, supostamente, poderia atingir integrantes do Poder Judiciário. "Acontece com Cabral o que ocorreu em certa medida o com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Sua proposta de delação também foi rejeitada. Não acrescentava nada ao que já se sabia. Portanto, não fazia sentido atenuar sua pena", diz editorial do jornal, publicado nesta quarta-feira.

"A desconfiança que Cabral construiu em torno do que fala leva a que se suponha que outros tantos milhões de dólares devem esperá-lo fora das grades, quando ele ganhar o prêmio em troca de uma delação pouco confiável. O certo é que estava mais do que justificada sua prisão preventiva", aponta o texto.

"A delação ainda terá de ser homologada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo, relator da Lava-Jato na Corte. Há, portanto, uma chance de se entender o real propósito desta delação. É crucial que o instrumento da delação premiada, eficaz na desmontagem de quadrilhas organizadas que atuam em vários tipos de crime, não seja degradado. Não pode servir de trunfo para que criminosos, em troca de testemunhos frágeis, que necessitam de sólida comprovação, ganhem a liberdade para usufruir o produto de seus assaltos ao Erário", finaliza o editorial.