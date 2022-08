Gloria Perez e elenco de 'Barriga de aluguel' lamentam morte violenta de ator que fez bebê na novela

Apoie o 247

247- Gloria Perez e parte do elenco da novela "Barriga de aluguel", exibida pela TV Globo em 1990, usaram as redes sociais para manifestar indignação diante da morte de Bruno Moreira, intérprete do bebê que inspirava a trama principal do folhetim. A reportagem é do portal Yahoo.

O carioca de 31 anos foi assassinado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo no bairro de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O único trabalho na televisão aconteceu em "Barriga de aluguel", quando deu vida ao filho recém-nascido do casal de personagens Ana (interpretada por Cássia Kiss) e Zeca (Victor Fasano). A criança, na história, era gerada no ventre de Clara (Claudia Abreu), já que Ana não podia ter filhos.

"E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, e mesmo assim atiraram nele. Sem palavras", escreveu Gloria Perez, em post no Instagram. Humberto Martins, que interpretou um papel de destaque na novela, também se manifestou: "Meu Deus... Tive com esse menino tantas vezes no colo", lamentou.

Mãe de Bruno Moreira, Liliana Ferreira Leite disse ao "RJ TV", da TV Globo, que o filho adorava contar para os amigos que havia estrelado uma produção na televisão ainda bebê. "A novela foi uma das boas recordações, ele tinha orgulho, eu sentia que ele tinha aquele orgulho de ter feito a novela. Meu filho foi muito amado, muito amado, meu filho só tinha amor pra dar", contou Liliana.

Artistas como Mônica Iozzi, Virginia Cavendish, Claudia Mauro, Silvia Buarque, Duda Nagle, Luciano Camargo (da dupla sertaneja com Zezé) e o escritor e jornalista Edney Silvestre prestaram solidariedade à família de Bruno Moreira em comentários no post feito por Gloria Perez.

Polícia identifica criminoso

Na última terça-feira (23), a polícia do Rio identificou um dos suspeitos pelo crime, que ocorreu no dia 22 de junho. Após dois meses de investigações, agentes da Delegacia de Homicídios da capital fluminense chegaram à conclusão de que Tiago da Silva Freitas Rosas é o assassino de Bruno.

