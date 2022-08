"Golpe envolve o próprio procurador geral da República", diz Rogério Correia

O deputado do PT-MG destacou o fato de Augusto Aras ter trocado "mensagens com empresários bilionários que planejavam sabotagem contra o processo eleitoral" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) alertou, nesta terça-feira (23), para uma possível participação do procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, no estímulo a um golpe de Estado no País defendido por empresários bolsonaristas alvos de uma operação da Polícia Federal nesta terça.

"Aras é procurador eleitoral e estava trocando mensagens com empresários bilionários que planejavam sabotagem contra o processo eleitoral. É muito sério! Ministro Moraes acertou em cheio e desmonta golpe que envolve o próprio Procurador Geral da República", escreveu o parlamentar.

O chefe da PGR trocou mensagens com empresários. Em discurso de posse na Procuradoria em 2019, Aras homenageou o empreiteiro bolsonarista Meyer Nigri, fundador da Tecnisa e um dos investigados pela PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a operação desta terça, o procurador criticou a atuação de Moraes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro do STF desmentiu Aras e disse que a PGR foi informada sobre as investigações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jair Bolsonaro (PL) indicou Aras para o cargo de PGR em 2019, mesmo sem que o procurador estivesse na lista tríplice do Ministério Público Federal (MPF). Para a renovação de um mandato de procurador, a Associação Nacional dos Procuradores da República faz uma consulta ao MPF e encaminha dos três nomes mais votados ao presidente da República.

Aras é procurador eleitoral e estava trocando mensagens com empresários bilionários que planejavam sabotagem contra o processo eleitoral. É muito sério!

Ministro Moraes acertou em cheio e desmonta golpe que envolve o próprio Procurador Geral da República. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.