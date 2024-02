Google fecha parceria com SP para instalar 2º centro de engenharia no Brasil

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O Google, da norte-americana Alphabet, fechou nesta quarta-feira parceria com o governo do Estado de São Paulo para instalar na capital paulista um centro de engenharia no campus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado à secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.

O segundo centro de engenharia do Google no Brasil será voltado para o desenvolvimento de produtos de áreas estratégicas, como privacidade e segurança, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

Os profissionais integrarão equipes focadas em criar soluções que ofereçam maior proteção para usuários de produtos como Gmail, Busca e outros baseados em inteligência artificial (IA). As obras devem começar ainda este ano, e o início das atividades está previsto para 2026.

"O espaço será multidisciplinar e também será composto de profissionais dos mais diversos setores da Engenharia do Google", acrescentou a companhia. "Os profissionais trabalharão em estreita colaboração com o Centro de Engenharia de Belo Horizonte, primeiro escritório do Google na América Latina."

O diretor de engenharia do Google, Alexandre Freire, disse em nota que o objetivo é que o novo escritório em São Paulo se torne referência global em várias áreas, inclusive no desenvolvimento de IA para soluções de segurança online.

O Brasil é um dos maiores mercados para os produtos e serviços do Google no mundo, de acordo com o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, que afirmou no comunicado que a companhia seguirá "investindo e contribuindo para o desenvolvimento do país nas próximas décadas".

