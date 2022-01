Governo de Bolsonaro, que ficou de férias na tragédia da Bahia, acusa Doria de “uso político" das enchentes

Apoie o 247

247 - O governo Bolsonaro, em nota do Ministério do Desenvolvimento Regional, acusou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) de “uso político” das enchentes do estado, que até este domingo já haviam causado a morte de pelo menos 19 pessoas. A nota foi enviada ao UOL . Doria acusou o governo federal e Bolsonaro de ignorarem as enchetes e suas consequências.

No domingo, ao prometer a liberação de recursos para cidades afetadas, Doria criticou a atuação do governo federal e pediu manifestação e apoio aos atingidos.

Bolsonaro tem ignorado, desde o início do ano, as enchentes que atingiram, além de São Paulo, a Bahia, de maneira mais dramática, e mais dez estados de todas as regiões do Brasil. Devido às tempestades, famílias ficaram isoladas, casas foram cobertas pela água e milhares de pessoas ficaram desabrigadas.

Enquanto isso, Bolsonaro passava férias em Santa Catarina e recusou-se a interrompê-las para cuidar do país. Bolsonaro passeou de moto, andou de jet ski com a filha e a enteada, cortou o cabelo em uma barbearia local, jantou em pizzaria, enquanto o país afundava. O governador da Bahia, Rui Costa (PT) disse à época que o enfrentamento às chuvas que assolaram o estado e causaram mais de 25. As enchentes destruíram estradas, inutilizaram estoques de medicamentos e vacinas e deixaram mais de 90 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. "O presidente durante toda a sua gestão demonstrava desprezo em relação à vida humana (...) Ele não demonstra nenhum sentimento em relação à dor do próximo", afirmou o governador na ocasião.

Chuvas em São Paulo

As chuvas que atingem o Estado de São Paulo desde a madrugada deste domingo causaram ao menos 19 mortes na Grande São Paulo e no interior do Estado. As vítimas são 12 adultos e sete crianças.

Diante dos prejuízos, Doria prometeu destinar R$ 15 milhões aos municípios, em caráter emergencial. O valor será distribuído de acordo com a gravidade da situação de cada local e deve ser utilizado principalmente para o aluguel social e obras de encosta.

