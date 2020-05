Governo de São Paulo estuda cenário com quarentena mais restritiva, mas sem lockdown

O governo de São Paulo avalia a hipótese de estabelecer uma quarentena na região metropolitana, mas sem o bloqueio total de atividades e circulação de pessoas. Está em estudos um modelo "híbrido", com maiores restrições na capital e flexibilidade no interior edit

247 - A possibilidade de lockdown no estado de São Paulo diminuiu neste final de semana, mesmo com o megaferiado na capital não tendo o efeito desejado.

O bloqueio total é considerado pelo governo do estado algo "remoto", informa o UOL.

O cenário mais provável é de que na próxima semana seja anunciada uma quarentena mais restritiva na Região Metropolitana, com diminuição das atividades comerciais.

Ao mesmo tempo, pode haver uma flexibilização e retomada de parte das atividades em algumas cidades, criando uma quarentena híbrida no estado.

Em entrevista para a revista The Economist, o governador João Doria (PSDB-SP) afirmou que para decretar lockdown precisaria de um contingente maior de policiais na região metropolitana de São Paulo, informa o Painel da Folha de S.Paulo. Doria voltou a criticar Jair Bolsonaro e disse que o inquilino do Palácio do Planalto confunde a população e agrava o risco de contaminação ao se declarar contra o isolamento e ao estimular aglomerações.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.