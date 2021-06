Governo de SP anuncia novo auxílio de R$ 300 para parentes de vítimas da Covid-19

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o governo do estado pagará um auxílio de R$ 300 a pessoas que perderam um parente para a Covid-19 e vivem em situação de vulnerabilidade.

Serão 6 parcelas do benefício do programa São Paulo Acolhe. Ele será pago entre julho e dezembro, com possibilidade de ser prorrogado.

"Nada vai reparar a dor da perda de uma pessoa querida, mas vamos ajudar na reconstrução dessas famílias", disse Doria, no Twitter

Segundo a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, o pagamento será destinado a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar de até três salários mínimos. Ela afirmou que 10.929 famílias serão beneficiadas.

"É um auxílio financeiro para pessoas que perderam familiares para a Covid, que vai impactar mais de 30 mil pessoas em todas as regiões do Estado. Muitas vezes, a pessoa que colocava a comida na mesa, era um pilar. E, num piscar de olhos, desapareceu. Agora, pessoas, além da perda, têm de lutar pelas fontes de renda e emprego", disse a secretária.

O cadastro pode ser feito pelo site Bolsa do Povo, programa social do governo do Estado, ou presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs). Não é necessário comprovante da morte do familiar. (Com informações do Estadão).

