Governo de SP estuda criar fase roxa para conter contágio da Covid-19

247 - O governo do estado de São Paulo estuda criar uma nova fase do plano São Paulo, a roxa, para conter a disseminação do novo coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 72%, mas algumas regiões, como Bauru e Araraquara, superam os 90%.

Segundo o coordenador do centro de contingência da Covid-19 em São Paulo, Paulo Menezes, a nova medida se aplicaria a regiões com taxas de ocupação semelhantes às dos municípios:

"É possível que esta semana algumas regiões passem desse ponto e que entrem na fase vermelha. Agora, tem algumas regiões como Araraquara que estão com 90%. Pensando nessa situação é que tratamos da possibilidade de ter medidas mais rigorosas. Um exemplo seria não ter supermercados e postos de gasdolina funcionando à noite, depois de um determinado horário", afirma.

As informações foram reportadas no Globo.

