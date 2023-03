Governo de SP fecha unidade do Bom Prato dos Campos Elíseos e reduz oferta de refeições à população em situação de rua

Fechamento se dá pois "uma nova unidade fixa será construída em área do Estado". A vereadora Luna Zarattini, no entanto, diz que a nova sede apenas deve ficar pronta em um ano edit

247 - O governo de São Paulo, da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), fechou nesta semana a unidade do Bom Prato dos Campos Elíseos, que atendia majoritariamente à população em situação de rua da região central da capital paulista.

De acordo com a vereadora Luna Zarattini (PT), eram servidas 4.600 refeições diariamente na unidade. Agora, com o fechamento, a demanda será transferida para as unidades do Brás e Tucuruvi. Ocorre que a oferta será reduzida para 1300 refeições diárias, ainda segundo a vereadora, que recebeu informações da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS).

"Não somente as duas unidades não distribuem a mesma quantidade que era distribuída nos Campos Elíseos, mas também ficam em locais distantes do equipamento fechado. Ou seja, não atenderão a mesma população!", denunciou Luna.

Em comunicado impresso distribuído na própria unidade fechada, o governo alega que o fechamento se dá pois "uma nova unidade fixa será construída em Campos Elíseos em área do Estado". A vereadora Zarattini, no entanto, diz que a nova sede apenas deve ficar pronta daqui a um ano.

As pessoas atendidas por esse serviço foram surpreendidas com esse aviso da foto. As informações que recebemos é que uma nova sede fixa nos Campos Elísios só deve ficar pronta daqui 1 ano! O Bom Prato Móvel, distante 1,6 km da unidade fechada, irá atender toda essa população?? pic.twitter.com/O2BNN1yGLj March 29, 2023

