Governo de SP mantém professores em risco: 'A última coisa que será fechada em SP são as escolas'

Mesmo após o falecimento de professores e uma estudante, o coordenador-executivo do Centro de Contingência à Covid-19, João Gabbardo, declarou nesta quinta-feira (4) que São Paulo só fechará as escolas durante a contra a covid-19 em último caso

247 - O coordenador-executivo do Centro de Contingência à Covid-19, João Gabbardo, declarou nesta quinta-feira (4) que São Paulo só fechará as escolas durante a contra a covid-19 em último caso.

"É um ponto que também é bastante polêmico, mas a decisão do estado de São Paulo é: a última coisa que será fechada no estado de São Paulo são as escolas", disse ele, em reportagem no canal CNN Brasil.

Saiba mais

A volta às aulas presenciais em várias cidades do Brasil em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus tem provocado milhares de casos de infecção em estudantes e trabalhadores do ramo da educação, uma vez que não há condições físicas para proteção de todos - como produtos de higiene adequados - nem de organização - pois é impossível garantir o distanciamento social, de acordo com relatos de diversos professores .

Chamam atenção as notícias de mortes de professores em diferentes regiões do Brasil. Uma característica em comum entre eles: são jovens, entre 30 e 45 anos, característica da segunda onda de Covid-19 , por conta das novas variantes do vírus. Outra característica da variação da doença é fazer com que os internados ocupem os leitos de UTIs por mais tempo e em condições mais graves.

