Governo federal autoriza empresa a operar "trem-bala" que ligaria Rio e São Paulo

247 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou no dia 13 de fevereiro a celebração de um contrato com a TAV Brasil Empresa Brasileira de Trens de Alta Velocidade SPE LTDA (TAV Brasil) para a construção e operação de uma estrada de ferro entre São Paulo e Rio de Janeiro, informa o site Metrô CPTM. A concessão durará 99 anos.

Nada indica até o momento que o projeto tenha qualquer relação com a intenção de governos passados do PT de pôr em operação trens de alta velocidade no país, uma vez que o primeiro projeto, que remonta a 2007, previa um trecho até Campinas, no interior de São Paulo.

Uma viagem entre São Paulo e o Rio de Janeiro de trem-bala levaria cerca de 90 minutos considerando velocidades de cerca de 350 km/h.

