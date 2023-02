Governo federal vai liberar R$ 7 milhões para São Sebastião, diz ministro da Integração Nacional

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também afirmou que “se houver a necessidade de mais recursos públicos, será emitida uma Medida Provisória” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que o governo federal irá liberar ainda nesta quarta-feira (22) R$ 7 milhões para o município de São Sebastião, cidade mais afetada pelas fortes chuvas que assolaram o Litoral Norte de São Paulo durante o final de semana.

Em entrevista à CNN Brasil, o ministro ressaltou que os recursos são referentes ao primeiro plano de trabalho aprovado pelo governo federal e afirmou que as ações referentes aos demais municípios afetados também estão sendo avaliadas. Ainda segundo ele, “se houver a necessidade de mais recursos públicos, será emitida uma Medida Provisória”.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública em São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. “Além de tudo que já foi empregado em termos de pessoas, equipamentos, viaturas, aeronaves e produtos, trabalhamos desde domingo no reconhecimento sumário do estado de calamidade pública dos seis municípios mais atingidos”, disse Góes.

Ainda segundo Góes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá reuniões com diversos ministros ao longo desta quarta-feira para definir os novos planos de trabalho referentes à assistência aos atingidos pelas chuvas, restabelecimento da situação e reconstrução.

O ministro também observou que o Sul do país está em situação de emergência por conta da estiagem e que o presidente Lula também deverá anunciar um “pacote de medidas para assistir à população e aos agricultores” da região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.