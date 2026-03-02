Governo Lula entrega ambulâncias para vítimas das enchentes em Minas

247 - Como parte da resposta emergencial às enchentes que atingiram municípios da Zona da Mata Mineira, o Governo do Brasil entregou neste domingo (1º/3) 50 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em Juiz de Fora (MG). As informações foram divulgadas pelo próprio Governo do Brasil. Os veículos passam a reforçar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas das fortes chuvas registradas na última semana.

As ambulâncias serão distribuídas a 33 municípios mineiros, ampliando a capacidade de resposta da rede pública de saúde. Entre as cidades mais impactadas pelas enchentes, Juiz de Fora recebeu nove unidades; Ubá, três; e Matias Barbosa, uma. A iniciativa integra um conjunto de medidas adotadas para reduzir os impactos da tragédia climática e assegurar atendimento imediato à população atingida.

Durante a cerimônia em Juiz de Fora, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade do governo é evitar que famílias fiquem sem assistência. “Estamos antecipando a entrega de 50 ambulâncias que só chegariam daqui a dois ou três meses. Essa é uma ação concreta para fortalecer o Samu e garantir que a população tenha atendimento rápido e digno neste momento difícil”, declarou.

O ministro também destacou o impacto das mudanças climáticas sobre o sistema de saúde. “A crise climática é, acima de tudo, uma crise de saúde pública. Ela destrói unidades, pressiona hospitais e expõe famílias a novos riscos. Por isso, o SUS precisa estar preparado com equipes, equipamentos e estrutura, para proteger a população quando ela mais precisa”, afirmou.

Os novos veículos estão equipados com ventiladores mecânicos, desfibriladores, oxímetros e bombas de infusão, o que possibilita atendimentos mais qualificados e seguros durante o transporte de pacientes em situação de urgência.

Além da ampliação da frota do Samu, o governo anunciou a liberação de R$ 16,4 milhões para reforçar a assistência à saúde nos municípios afetados. Também foram enviados nove kits emergenciais compostos por 16 itens estratégicos e 32 medicamentos, incluindo antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos e soluções injetáveis, além de insumos como ataduras, gaze, seringas, luvas e máscaras. Cada kit tem capacidade para atender até 1.500 pessoas por mês, totalizando cobertura para 13.500 pessoas no período.

Outra medida adotada foi a distribuição de 318 mil fraldas, entre pediátricas e geriátricas, destinadas às famílias que perderam pertences durante as enchentes. Equipes da Força Nacional do SUS permanecem na região, prestando atendimento médico e apoio psicológico à população afetada.

Uma carreta do programa Agora Tem Especialistas já está em operação em Juiz de Fora, equipada com tomógrafo e aparelho de ultrassom, com capacidade para realizar até 50 exames diários. Também estão sendo instaladas unidades móveis de Atenção Primária para substituir temporariamente estruturas básicas de saúde danificadas pelas chuvas.

O acesso ao Farmácia Popular foi flexibilizado em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A partir desta segunda-feira (2/3), moradores que perderam documentos ou receitas poderão retirar medicamentos gratuitamente sem apresentar esses itens. Também será possível repor remédios perdidos nas enchentes sem a exigência de aguardar o prazo mínimo entre retiradas