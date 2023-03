Governo paulista publica edital para trem de passageiros São Paulo-Campinas

Valor do leilão de concessão de construção do Eixo Norte do Trem Intercidades (TIC) é estimado em R$ 12,8 bilhões edit

Reuters - O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a publicação do edital com as regras para as empresas interessadas em participar do leilão de concessão de construção do Eixo Norte do Trem Intercidades (TIC), um projeto ferroviário de passageiros que pretende ligar a capital paulista a Campinas.

O valor estimado da obra é de 12,8 bilhões de reais, informou a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Estado. Campinas está a cerca de 100 quilômetros de São Paulo e o projeto afirma englobar mais de 15 milhões de pessoas em 11 municípios.

Após o edital haverá um prazo de 240 dias para recepção de propostas e a realização do leilão está marcada para 28 de novembro.

O governo paulista afirmou que a concessão prevê oferta de três serviços: a linha 7 - Rubi, atualmente operada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que passará por uma revitalização das vias, operando entre as estações Barra Funda e Jundiaí. A partir daí, o Trem Intermetropolitano (TIM) seguirá com paradas nas cidades de Louveira, Vinhedo e Valinhos. E o Trem Intercidades (TIC), opção expressa, com percurso total de 96 quilômetros e que terá duração de cerca de 1 hora entre a capital e Campinas.

Segundo o governo, a tarifa da linha 7 não será alterada, seguindo a política tarifária do Estado. Já as passagens para o trem expresso (TIC) custarão em torno de 64 reais.

