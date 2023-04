Governo Ricardo Nunes aciona Salles por dizer que tem ladrões na Prefeitura de SP

Apoie o 247

247 - A Controladoria Geral de São Paulo e a Procuradoria-Geral do Município, órgãos da prefeitura municipal, enviaram um ofício ao deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) pedindo que o parlamentar envie à administração da cidade as informações de possíveis esquemas de corrupção. De acordo com a coluna Painel, a controladoria e a procuradoria solicitam que político apresente "os elementos de que disponha para fundamentar tais denúncias, de modo que possam ser adotadas as providências cabíveis correspondentes".

Em evento com ativistas de direita no último sábado (15), Salles, pré-candidato à prefeitura da capital paulista, afirmou ter como objetivo "tirar o centrão da prefeitura, os ladrões". "O centrão é uma metástase, que está sempre lá, roubando e aparelhando", acrescentou.

Os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) também são tidos como pré-candidatos.

